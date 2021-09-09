Eğitimde ‘taşıma’ krizi

Ülkedeki toplu taşımacılar, üç yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığına dikkat çekti ve öğrenci taşımacılığının hükümet yüzünden başlamayacağını bildirdi



Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala, taşımacılıkta kriz patladı.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Topaloğlu “Öğrenci taşımacılığı hükümet edenler yüzünden başlayamayacak” dedi.

Maliye Bakanlığı ise ilgili diğer bakanlıklar ile taşımacılık sektörüne hizmet veren sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmeler neticesinde hükümet adına %45 artış önerdi.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Topaloğlu “Öğrenci taşımacılığı hükümet edenler yüzünden başlayamayacak” dedi.

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, son 3 yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığını ve bu konuda hükümetle yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Fuat Topaloğlu son 3 yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığını, bu konuda hükümetle yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve sürekli “kasa boş” yanıtını aldıklarını belirterek, bu gidişle öğrenci taşımacılığının başlamayacağı uyarısında bulundu.

Topaloğlu, giderlerin dövize endeksli olduğunu ve hayatın her geçen gün pahalılaşmaya devam ettiğini belirterek, hükümet edenlerin kapalı kapılar ardında yapmış oldukları “Maliyede para yok” söylemlerinin kamuoyuna resmi olarak açıklanması gerektiğini, vatandaş ile taşımacıyı karşı karşıya getirmeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.

“Ödeyemeyeceklerse, dürüst bir şekilde çıkıp kamuoyuna açıklasınlar ne vatandaşı ne de taşımacıyı zora soksunlar” diyen Topaloğlu, fiyat ayarlaması yapılmaması halinde, öğrenci taşımacılığının yapılmayacağı yönündeki kararlarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Velilere seslenen Topaloğlu, “Kapalı kapılar ardında aldıkları kararlarla bizi bitirdiler. Ne sizi ne de bizi düşünüyorlar” diyerek, okulların açılmasına bir haftadan az bir süre kaldığını hem velilerin hem de taşımacıların mağdur durumda olduğunu vurguladı.

Öte yandan, taşımacılık sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında bulunduğunu, aylarca taşımacılık yapılmadığını ve kurallar gereği şu an araç kapasitesinin sadece yüzde 50’sini kullanabildiklerini belirten Topaloğlu, taşımacıların, pandemi nedeniyle pek çok sektöre verilen hibe desteğinin neden dışında tutulduğunu da sordu. Topaloğlu, “Bu konuda da hükümet edenleri bir açıklama yapmaya davet ediyoruz” dedi.

“Bundan sonra yaşanacak tüm gelişmeler, tamamen hükümetin tutumundan dolayıdır” diyen Topaloğlu, “Fiyat ayarlaması yapılmadan, protokol imzalanmadan öğrenci taşımacılığı başlamayacaktır. Kararımız nettir kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET TAŞIMACILARA %45 NET ARTIŞ ÖNERDİ

Öte yandan Maliye Bakanlığı taşımacılık sektörü ile ilgili açıklama yaptı.

Maliye Bakanlığı; ilgili diğer bakanlıklar ile taşımacılık sektörüne hizmet veren sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmeler neticesinde hükümet adına %45 artış önerdi.

Şubat 2020 tarihinde yapılan %10’luk artışın dışında Eylül 2018 tarihinden bugüne geçen 3 yıllık süreçte, herhangi bir artış yapılmayan taşımacılık sektörüne, Maliye Bakanlığı ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak hükümet adına %45 artış oranı önerildiği açıklandı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda hükümet olarak bu sektörden geçimini sağlayan insanlarımızı da düşünerek imkanlarımızı zorlamış ve sektörün mağduriyetini giderme yönünde bu artış önerilmiştir.

Beklentimiz; ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullarda, iyi niyet çerçevesinde, toplumsal uzlaşı ile aylardan beridir okulların açılmasını bekleyen öğrencilerimizin ve ailelerimizin mağdur olmamasıdır.”



