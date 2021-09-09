“Gözleriniz kör, kulaklarınız sağır”

KTOEÖS, yüz yüze eğitimin gereklerinin yerine getirilmediğini belirtti: “Hızla gelen tehlikeyi görmezden gelerek başınızı kuma gömdünüz. Laf üretiyor, icraat üretmiyorsunuz. Toplum sağlığını tehlikeye atıyorsunuz”





Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) dün “Yeni Eğitim Yılında Okullarımız Yüz Yüze Eğitime Hazır Mı?” konulu basın toplantısı düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, KTOEÖS’ün, KTÖS ve KTTB ile birlikte Mayıs ayında çalışmaya başladığını “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim” kılavuzunu 4 Ağustos tarihinde kamuoyu ile paylaştığını hatırlatarak, “Geçmiş dönemden ortada duran sıkıntıların dikkate alınarak çözüm önerileri ile birlikte hazırlanan kılavuzdan hem öğretmenlerimizin, hem ailelerin, hem de Eğitim Bakanlığının istifade etmesini umuyoruz” dedi.

Elmalı, bir taraftan ‘Yüz yüze eğitim’ istermiş gibi görünürken, aslında gereklerini yerine getirmeyerek toplumun eğitiminin umursanmadığını, çocuklara değer verilmediğini savunarak “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi.

Elmalı şöyle devam etti;

“Sürdürülebilir, sağlıklı, yüz yüze eğitimin gereklerini yerine getirmeyerek hem toplum sağlığını hem de çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden alıyorsunuz. Okulların güvenli alanlar olması için Sağlık ve Güvenlik tedbirlerini almadığınız gibi hızla gelen tehlikeyi görmezden gelerek başınızı kuma gömdünüz!!! Sin da gulle geçsin diyorsunuz!!! Laf üretiyor!!! İcraat üretmiyorsunuz!!! UYARIYORUZ!!!! Toplum sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Yüz yüze eğitimi tehlikeye atıyorsunuz. Güvenli okullar yaratmak için tedbir almıyor, çaba göstermiyorsunuz. Vakaları azaltmak için tedbir almıyorsunuz. PCR sayılarını azaltmaya, okulları tarama yapmadan açmaya çalışıyorsunuz. Pandemi yokmuşçasına ders programı hazırlıyor, öğrencileri sosyal mesafeyi dikkate almadan taşımaya, sınıflara sokmaya çalışıyorsunuz. Denetim yapmadan, idareci olmadan, bütçe ayırmadan, hademe olmadan sağlıklı okullardan bahsediyorsunuz. Siyasi atama. saray, külliye, kurultay diyorsunuz. Çocuklara, eğitime yazık ediyorsunuz. Görmezden geldiğiniz gerçeklerin ortaya çıkaracağı sonuçların vebali boynunuzdadır. Toplumun Sağlıklı-Güvenilir-Yüz yüze Eğitim talebini dikkate alın. ’Kırk katır mı? Kırk satır mı? ’noktasına getirmeden çözüm üretin! Yüz yüze eğitimin Sağlıklı-Güvenli-Sürdürülebilir olması için oluşturmadığınız Güvenli Okullar Çocuklarımıza ve Topluma borcunuzdur.!!!”

