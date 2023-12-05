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Ecevit Caddesi ışıklandırma ve peyzajı tamamlandı

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Ecevit Caddesi ışıklandırma ve peyzajı tamamlandı
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Girne Belediyesi, şehir içi trafiği düzenleme ve trafik güvenliğini arttırma amacıyla başlatılan proje kapsamında Ecevit Caddesi (Rauf Raif Denktaş Meydanı ile Dr. Fazıl Küçük çemberi arası) ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Girnemizin önce ana yolları ve caddelerinin, sonra ise ara yollar ve sokaklarının tümü ışıl ışıl olana kadar durmak yok. Zaman alacak ama olacak..." ifadelerini kullandı.
 
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