banner875
banner815
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
20 0
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
10 0
 
16 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
50 0
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
81 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
19 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
15 0
banner878

DÜÇ’ten kasaplık hayvan satışı duyurusu

banner476

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), kasaplık hayvan satışı yapacağını, tekliflerin 4 Kasım’a kadar kabul edileceğini duyurdu.

banner825
DÜÇ’ten kasaplık hayvan satışı duyurusu


DÜÇ’ten yapılan duyuruya göre, Şehit Teğmen Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'nde 50 baş kasaplık kuzu, Ercan Devlet Üretme Çiftliği'nde 50 baş kasaplık oğlak, 10 baş kasaplık keçi ve 1 baş kasaplık teke, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği'nde 4 baş kasaplık koyun ve 3 baş kasaplık kuzu kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacak.

Taban fiyatları şöyle: “Kuzu 56 TL/Kg, oğlak 51 TL/Kg, keçi 35 TL/Kg, Koyun 38 TL/Kg, teke 40 TL/Kg”

Tekliflerin KDV’siz olarak verilmesi, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle kabul edileceği, ihaleyi kazananların en geç 11 Kasım Cuma’ya kadar hayvanları almak zorunda olduğu, hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği belirtildi.

Kasaplık satışına sunulan hayvanların ilgili çiftliklerde görülebileceği, tekliflerin en geç 4 Kasım, Cuma saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması, her çiftlik için ayrı teklif verilmesi gerektiği de kaydedildi.

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.