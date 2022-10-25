banner875
banner815
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
20 0
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
10 0
 
16 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
50 0
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
81 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
19 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
15 0
banner878

Yeni Renkler Grubu’nun 2’nci karma resim sergisi açıldı

banner476

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve çeşitli kuruluşların destekleri ile Ozan Özgenler atölyesi öğrencilerinin oluşturduğu “Yeni Renkler Grubu” 2’nci karma resim sergisi açıldı

banner825
Yeni Renkler Grubu’nun 2’nci karma resim sergisi açıldı
 
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda LTB Asbaşkanı Akın Aktunç’un katılımıyla yapılan sergi açılışına, resim yapmaya tutkulu çocuklar ve gençlerle birlikte aileleri de katıldı.
Resim Öğretmeni Ozan Özgenler, burada yaptığı konuşmada, “Hayatta her zaman çok güzel mucizelerin olduğuna inandığını” ifade ederek, emeği geçen öğrencileri onurlandırdıkları bu etkinliğe katkı koyan tüm ailelere de teşekkür etti.
LTB Asbaşkanı Akın Aktunç ise konuşmasında, çocukların sanat ve sporla uğraş vermesinin önemine değinerek, “en büyük alkışı hak edenlerin çocuklara bu değerleri veren öğretmenler” olduğunu belirtti ve Özgenler’i tebrik etti.



Sergiye katkıları nedeniyle LTB Başkanı Mehmet Harmancı için hazırlanan plaket, Harmancı’nın yurt dışında olması nedeni ile Aktunç’a takdim edildi.
Sergide eserleri yer alan Ali Tunçbilek, Alpay Kortaş, Ateş Noburdalı, Beren Erzurumlu, Burak Taşkapılı, Doruk Vahdettin, Deniz Yılmaz, Ediz Elgin, Leo Cemali Temizyürek, Lara Lily Temizyürek, Naim Güler, Niyazi Güler, Nilgün Ayza Sergil, Nur Tunçalp, Salih Tunçbilek ve Şengül Feride Sergil’e Ozan Özgenler tarafından özel olarak hazırlanan anı plaketi de takdim edildi.
Etkinlik, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi ve aileler ile sanatseverlerin sergilenen eserleri incelemesi ile tamamlandı.
Sergi, çarşamba gününe kadar izlenebilecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.