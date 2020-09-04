Dr. Hasan Topal ev karantinasında

Muayene ettiği hastası pozitif çıkan HP Milletvekili Dr. Hasan Topal kendisini izole etti





Muayene ettiği hastası pozitif çıkan Doktor Milletvekili Hasan Topal kendisini izole etti.

Halkın Partisi Milletvekili Doktor Hasan Topal, kliniğine giden ve muayene ettiği bir hastanın coronavirüs testinin pozitif çıkması ile kendi önlemini alma gereği duydu, ev karantinasına girdi.

Vadili köyünde ‘boğaz enfeksiyonu’ şikâyeti ile kliniğine giden hastaya yapılan PCR testin pozitif çıkması üzerine önlem amaçlı kendisini eve kapatan Hasan Topal, Hekimlerin yapması gereken en doğru yöntemin ‘izole’ olduğunu ifade

Topal, “Mart ayında da Mesarya bölgesinde 3 hastamda aynı şekilde vaka tespiti sonrası kendimi evimde izole ettim. Testimi yaptırdım en az bir hafta on gün izole şart. Bu süreçte semptomlar zaten kendini gösterir. Hiçbir şekilde muayenelerimi maskesiz ve önlüksüz yapmıyorum.” dedi.

Topal, “Hastam bana başvurduğunda sadece boğaz ağrısı vardı, ateşi yoktu 24 saat sonra semptomlar belirince test yaptı ve pozitif çıktı" dedi.

