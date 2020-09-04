Öğretmen sendikaları, ülkeye karantinasız girişlerin durdurulmasını ve salgına karşı gerekli sağlık tedbirlerinin alınarak okulların açılmasını talep etti





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ülkeye karantinasız girişlerin durdurulmasını ve salgına karşı gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınarak okulların açılmasını talep etti.

Sendikalar dün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında “Her gün karar değiştiren UBP-HP hükümetinin eğitimi ve çocuklarımızı seçime kurban etmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Eylemde, “Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Alınarak Okullar Açılmalıdır”, “Eğitim ve Çocuklarımızı Seçime Kurban Etmeyin”, “Karantinasız Girişler Durdurulmalıdır” pankartları açıldı.



GÖKÇEBEL: “FARKLI AÇIKLAMALAR GÜVENİ ZEDELİYOR”

KTOEÖS Genel Bakanı Tahir Gökçebel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın her gün farklı açıklamalar yaptığını, bunun güveni zedelediğini savundu.

Bakanlıkla sendikaların 10 Mart’tan beri okulları açmak amacıyla temas halinde olduğunu ancak okulların açılamadığını, her gün karar değiştirildiğini ileri süren Gökçebel, “Okulları siz açmadınız. Sıfır vaka ile devam ederken karantinasız girişlere onay verdiniz, o gün okulları açmayacağınıza onay verdiniz” dedi.

Öğretmenlerin görev başında olduğuna işaret eden Gökçebel, bakanlığın, sendika ve öğretmenlerin muhalefet olması nedeniyle okulların açılamadığı imajı çizmeye çalıştığını savundu.

Dünyadaki örneklerin okulların nasıl açılması gerektiğini gösterdiğini, bilimsel kararlar alınmasının şart olduğunu dile getiren Gökçebel, öğretmenlere hâlâ PCR testi yapılmadığını, bulaş temas protokolü yayınlanmadığını, okullarda hademe eksikliği bulunduğunu söyledi.

Sendikanın okulların açılması konusunda velilerle yaptığı ankete atıfta bulunan Gökçebel, anket sonuçlarına göre ailelerin yüzde 82.7’sinin okullarda alınan önlemlerin yetersiz olduğunu, yüzde 80.6’sının tedbirlere güvenmediğini ve yüzde 92.2’sinin de karantina uygulaması getirilerek okulların açılmasını istediklerini dile getirdi.

Yüz yüze eğitim başlayamadığından dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimde fırsat eşitsizliğine maruz kaldığını söyleyen Gökçebel, laptop ve interneti olmayan kaç çocuk olduğunu sordu.

Okullardaki eksikliklere değinen Gökçebel, devlet okullarına sahip çıkacaklarını söyledi.

KTOES Başkanı Tahir Gökçebel, bakana çağrıda bulunarak, öğretmenleri hedef yapacak açıklamalardan vazgeçmesini istedi.



