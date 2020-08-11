Dr. Dizdarlı'dan önemli uyarılar

Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı bugün sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Dizdarlı, Güney'de vaka sayısının hızlı artış gösterdiğini ayrıca yerel vakalarında arttığına dikkat çekerek bu nedenlerle herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

İşte Dr. Dizdarlı'nın paylaşımı:

"Güney Kıbrıs'ta vakalar son bir haftanın içinde yüzlere ulaştı. İşin kötüsü çoğu yerel bulaşma. Bu durumda vatandaşlarıma şu uyarıda bulunmak lazım:

a- Mecbur kalmadıkça Güneye geçmeyin.

b- İşinde ekmeğinin peşinde olan arkadaşlarımız çok daha özenli olsun. Mutlaka maske taksın. Kuzeye geçtikleri zaman kendilerini mümkün olduğu kadar üst seviyede izole etsin ve en ufak bir rahatsızlıkta sağlık servislerine başvursun.

2- Yetkililer sadece uçaktan inene gemiden çıkana temaslılara değil, mutlaka mutlaka toplum içerisinden tesadüfi (Random) seçilen kişilere de test uygulamalıdır.

3- Son olarak vatandaş Dün akşam Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı uyarıyı dikkate alsın. Özellikle risk gurubundaki yurttaşlarımız

Grip ve Zatürrüe aşıları konusunda eczaneleri ve hekimleri ile temasa başlasın. (Bu konuda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği acil eylem birliğine gitmelidir.)"