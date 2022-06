CTP Milletvekili Şahali, “Kendi yaşam giderlerimizi karşılayamıyoruz. Çocuğumuzun tabağından yemek çalarak hayata tutunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Dövize endeksli muhasebe sisteminin uygulamaya alınmasının ertelenemez bir ihtiyaç” halini aldığını ifade ederek, “Bu konuyu anlamadığı için dinlemeyen her bir kulak aslında kendi halkına sağırdır” dedi.

Önceki günkü Meclis oturumunda kabul edilen 6 milyar 40 milyon TL’lik ek bütçenin önceki günden düne değer kaybettiğini söyleyen Şahali, önceki hükümet döneminde yapılan genel bütçenin on beş günde yüzde 25 değer kaybettiğini hatırlattı.

“Önceki hükümet bütçeyi Meclis’e getirdiğinde 1 milyarlık Euro’ya denkti. 15 günde 750 milyon TL’ye gerilemişti” diyen Şahali, Türk Lirası kullanımından kaynaklandığını ifade ettiği zararlara değindi.

Toplumun döviz harcamak zorunda olduğu için her geçen gün fakirleştiğini ifade eden Şahali, “Örneğin akaryakıt. Yeni bir fiyatlandırma ihtiyacı hasıl oldu. Sebebi, yakıt fiyatlarının döviz bazında artmış olması değil; TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayıdır” şeklinde konuştu.

Araca akaryakıt koymamak noktasına alternatif üretilebileceğini ama gıdadan feragat edilemeyeceğini belirten Şahali, “Gıdadan feragat ettiğiniz zaman yaşam bağlarınız gevşemeye başlar. Geçenlerde sosyal medyada bir gönderi gördüm. Eskiden işe gidip gelmek için benzin parası ödüyorduk, şimdi benzin parası ödeyebilmek için işe gidiyoruz yazıyordu. Kendi yaşam giderlerimizi karşılayamıyoruz. Çocuğumuzun tabağından yemek çalarak hayata tutunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkede ciddi bir irade ve demokrasi sorunu yaşandığını da öne süren Şahali, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Lapta ziyareti sırasında Türkiye vatandaşlarının KKTC yurttaşlığı alma konusunda yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi gerektiği yönündeki ifadelerini “Bir ülkenin kendini var eden temel uygulamalarından biri yurttaşlık uygulamalarıdır. Ama bakanın bulunduğu bir ortamda konuk bakan, KKTC yurttaşlığı sözü veriyor” sözleri ile eleştirdi.