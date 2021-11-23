Döviz krizi Rumlara yaradı

Kıbrıslı Türkler, dövizin yükselmesiyle birlikte zamlar karşısında ezilirken, Kıbrıslı Rumlar ise birçok ihtiyaçlarını uygun fiyata gidermek için Kuzey Kıbrıs’a akın ediyor



TL’nin Euro karşısında rekor düzeydeki değer kaybı Kıbrıslı Rumlara yaradı. KKTC halkı Dövizin yükselişinden kaynaklı zamlar karşısında ezim ezim ezilirken, Kıbrıslı Rumlar ise tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla gidermek için Kuzey Kıbrıs’a akın ediyor

Her gün TL karşısında biraz daha değer kazanan Euro’nun da etkisi, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye geçişleri için bir motivasyon kaynağı oluyor. Casinolarda kumar oynamak ve tatil yapmak amacıyla Kuzey’e geçiş yapan Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’tan özellikle akaryakıt, giyim, yeme içme ve market alışverişleri başta olmak üzere birçok ihtiyaçlarını uygun fiyata giderdikleri de gözlemlendi. Özellikle sabahleyin araçları ile Metehan sınır kapısından geçiş yapan Kıbrıslı Rumlar, akaryakıtın Kuzey’de Güney’e göre yarı fiyatına satılması nedeniyle depolarını kuzeyden doldurmayı tercih ediyor.

KKTC’de akaryakıt fiyatlarının geçtiğimiz hafta bir kez daha zamlanmasına rağmen, TL’nin döviz karşısında ciddi oranda değer kaybetmesi nedeniyle Güney Kıbrıs’ta akaryakıt, halen Kuzey Kıbrıs’ın 2 katı fiyata satılıyor. Kıbrıslı Rumlar, akaryakıtın KKTC’de daha ucuz olması dolayısıyla akaryakıt istasyonlarına akın etmeyi sürdürüyor. Kıbrıslı Rumların araçları ile Kuzey’e akın etmesi özellikle Metehan sınır kapısında kilometrelerce araç kuyrukları oluşmasına neden oluyor. Kıbrıslı Rumlar sadece araçlarının depolarını doldurmak için değil, yemeklerini yemek, giyim kuşam ihtiyaçlarını ve market alışverişlerini gidermek için Kuzey’e geçiyor.

GÜNEY’DE İŞLETMECİLER İSYAN NOKTASINDA…

TL’nin Euro karşısındaki ciddi değer kaybı en fazla Kıbrıslı Rumlara yaradı. Çok sayıda Rum’un kuzeye geçmesi ile birlikte Güneydeki akaryakıt istasyonları restoranlar, mağazalar v hatta marketler dahi adeta “sinek avlar” duruma geldi. Akaryakıt istasyonları ve restoranların müşteri azlığı nedeniyle isyan noktasında geldiği öğrenildi.



