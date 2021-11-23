CTP Genel Başkanı Erhürman, geleceğe ilişkin ne bütçede ne de hükümet programında bir vizyon bulunduğunu vurguladı





Meclis’te söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dövizdeki artış nedeniyle tüm sektörlerin sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

“Maliye 12. ve 13. maaşını ödeyebilecek mi sıkıntısı yaşıyor. Çarşıdaki sıkıntı; Maliye’nin sıkıntısı kadar büyük” diyen Erhürman, TL’deki değer kaybının hane halkını derinden etkilediğini dile getirdi.

Erhürman, Güney Kıbrıs’ta çalışmaya giden Kıbrıslı Türk sayısının ciddi şekilde arttığını söyleyerek, ülkeye çalışmaya gelenlerin ise üçüncü dünya ülkelerinden olduğunu, bu nedenle okullarda Türkçe bilmeyen öğrenci sayısının arttığını, bu öğrencilere yönelik herhangi bir adım atılmadığını savundu.

Ülkede genç işsizlik oranının yüzde 29.3, işsizlik oranının ise yüzde 10.1’e ulaştığını açıklayan Erhürman, 2017’de 356 olan güneyde çalışan işçi sayısının 2020’de bin 406’ya çıktığını kaydetti.

“Bu bütçeye baktığımız zaman ‘biz böyle iyiyiz bütçesi’ olduğunu görüyorum” diyen Erhürman, geleceğe ilişkin ne bütçede ne de hükümet programında bir vizyon bulunduğunu ileri sürdü.

Erhürman, Kıbrıs Türk ve Rum halkı arasında ekonomik uçurumun giderek açıldığını söyleyerek, nasıl iki eşit egemen devletten bahsedildiğini sordu.

“Bu memlekette kendi ayakları üzerinde durmak mümkündür” diyen Erhürman, 2018’de bunun yapıldığını, doğru yönetimle bunun mümkün olduğunu, gelirleri artırmanın da mümkün olduğunu belirtti.

TC ile KKTC arasında imzalanan Mali Protokole de değinen Erhürman, tarihin en büyük iç borçlanmasının yaşandığını söyledi. Erhürman, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında 3 milyar 58 milyon TL’den, 953 milyon TL kaynak geldiğini ifade ederek, kaynağın yüzde 30 civarında gerçekleştiğini söyledi. “Bu gerçekleşmeye ilişkin sebepleri bilinmiyor” diyen Erhürman, “Ne oldu da 3 milyar 58 milyon TL’lik protokolden bu kadar kaynak aktarımı geldi?” diye sordu.

“Bu komedi ve zihniyetle ülke yönetilmez” diyen Erhürman, herkesi ciddiyete davet etti.

