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Dördü yerel 14 yeni vaka daha

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Dördü yerel 14 yeni vaka daha

 Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1323 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

Toplam test sayısı 160 bin 161’e, toplam vaka sayısı 725’e yükseldi.

İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 492’ye ulaşırken, 32’si pandemi merkezinde 195’i pandemi otellerinde olmak üzere toplam 229 kişinin tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Yoğun bakımda da halen 2 hastanın tedavisi devam ediyor.

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