"Dönüşen Girne Çevre Projesi" 20 Mart’ta tamamlanacak

Literatürde ‘3R’ olarak bilinen ve Türkçe açılımı ile ‘Azalt, yeniden kullan ve dönüştür’ prensibini öğretmenler aracılığı ile öğrencilere aktarmayı hedefleyen ‘Dönüşen Girne Çevre Projesi’ 22 Mart’ta tamamlanacak.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Gençlik Meclisi Girişimi ile hayat bulan, ‘Dönüşen Girne Çevre Projesi’ 22 Mart Cuma günü, düzenlenecek sertifika töreni ile son bulacak.

6 Mart tarihinde başlayıp 20 Mart’ta tamamlanacak olan eğitimler ile birlikte, Girne belediye sınırlarında bulunan 4 devlet okulunda eğitim veren 51 öğretmenin eğitimlerini tamamlaması hedefleniyor.

Literatürde ‘3R’ olarak bilinen ve Türkçe açılımı ile ‘Azalt, yeniden kullan ve dönüştür’ prensibini öğretmenler aracılığı ile öğrencilere aktarmayı hedefleyen proje, gönüllü eğitmenler Vijdan Şengör (Teori) ve Irene Raab (Uygulama) tarafından verilen eğitimler ile hayat buluyor.

Eğitmenler Şengör ve Raab’ın düzenlediği eğitimlerde ‘yeniden kullanım’, ‘atık azaltma’ ve ‘kağıt yapımı’ başlıkları ele alınıyor.

Projenin tamamlanması ile projeye dahil olan 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu ve Mustafa Çağatay İlkokulu’na geri dönüşüm çöp bidonları ile çevre eğitim kitapçığı teslim edilecek.

Proje felsefesi ve hedefi ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Doğa ve insan arasında yaratılan ayrışmayı eleştirel olarak ele alıp, çevre değerleri olan bireyler yetiştirmek için gerekli bakış açısını üç sıfatla anlatmayı amaçlayan proje kapsamında; tüketici, üretici ve türetici insanların çevrelerine etkileri, günümüz koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda edinilmesi gereken yeşil beceriler ve kaybedilmemesi gereken meslekler ele alınıyor. Düzenlenen eğitimlerin tamamlanması ile sertifika alan öğretmenlerin, öğrencilerine bu prensipleri, bir eğitim planı dahilinde aktarması hedefleniyor. Yine projenin tamamlanması sonrasında her yıl, ilgili okullarda öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm temalı sergilerin hayat bulması planlanıyor”

