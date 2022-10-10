Doğukan Redif, Evkaf sayesinde Almanya’da hayal ettiği eğitimi gerçekleştiriyor

Evkaf sayesinde Almanya’da Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım bölümü okuyan Doğukan Redif’in en büyük hedefi Avrupa’da kazandığı bilgilerle ülkesini son teknoloji ile buluşturmak.

Tatil dolayısıyla ülkesine dönen Redif, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bir ziyaret gerçekleştirerek Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter ile eğitim hayatında yaşadığı gelişmeler hakkında sohbet etti.

Yurtdışında öğrenim görmekte olan arkadaşlarına da küçük bir mesaj bırakan Redif, Avrupa’da öğrenim görmekte olan gençlerin üst düzey platformlarda edindikleri deneyim ve kazanımlarını ülkenin geleceğine katkı sağlamak amacı ile kullanmaları gerektiğini ve bu sayede ülkenin gelişimine katkı sağlayabileceklerini söyledi.

