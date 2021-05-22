banner583
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
18 0
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
19 0
 
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
16 0
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
74 0
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
124 0
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
26 0
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
257 0
banner661
banner570

Doğru ve kaliteli ürettikten sonra satılamayacak bir şey yoktur

banner476

Kamtek LTD. Direktörü, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genel Kurulu’nda başkanlığa aday Ali Kamacıoğlu “doğru ve kaliteli üretildikten sonra satılmayacak bir şey yoktur” dedi

Doğru ve kaliteli ürettikten sonra satılamayacak bir şey yoktur
 Kamacıoğlu konuşmasında şunları söyledi; “Ülkemizdeki iklim ve havanın ürünü zeytinin lezzeti hiçbir yerde bulunmuyor. Yanlış yapıyoruz. Kıbrıs zeytinyağının en pahalı olması gerekiyor. Bizim eksikliğimiz bu zeytinyağı üreticilerinin ortak bir paket ambalaj tesisi kurup çok daha şık paketleyip, dünya standartlarında yerel turiste de havalimanında da otellerde de tüketmek. Buradan çok ciddi paralar kazanılabilir. İngiltere AB’den çıktı, ABAD kararları uygulanması da kalkmıştır. 200 bin en az Kıbrıslı Türk vardır bu zeytin yağını da orada tüketebilecek… Hellime gösterdiğimiz önemi başka ürünlerimize de gösterip ciddi boyutlara taşıyabiliriz. Patates de bunlardan biridir mesela…Doğru ve kaliteli ürettikten sonra satılamayacak bir şey yoktur”
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.