Kamtek LTD. Direktörü, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genel Kurulu’nda başkanlığa aday Ali Kamacıoğlu “doğru ve kaliteli üretildikten sonra satılmayacak bir şey yoktur” dedi

K amacıoğlu konuşmasında şunları söyledi; “Ülkemizdeki iklim ve havanın ürünü zeytinin lezzeti hiçbir yerde bulunmuyor. Yanlış yapıyoruz. Kıbrıs zeytinyağının en pahalı olması gerekiyor. Bizim eksikliğimiz bu zeytinyağı üreticilerinin ortak bir paket ambalaj tesisi kurup çok daha şık paketleyip, dünya standartlarında yerel turiste de havalimanında da otellerde de tüketmek. Buradan çok ciddi paralar kazanılabilir. İngiltere AB’den çıktı, ABAD kararları uygulanması da kalkmıştır. 200 bin en az Kıbrıslı Türk vardır bu zeytin yağını da orada tüketebilecek… Hellime gösterdiğimiz önemi başka ürünlerimize de gösterip ciddi boyutlara taşıyabiliriz. Patates de bunlardan biridir mesela…Doğru ve kaliteli ürettikten sonra satılamayacak bir şey yoktur”