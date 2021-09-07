Dizdarlı: Koronavirüsle mücadelmizde ‘Havuz taşmamalı’

Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü politikaya atıfta bulunarak, ilerleyen günlerde koronavirüse karşı mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmak için matematikteki ‘Havız Problemi’ni örnek göstererek yapılması gerekenleri anlattı.

Dizdarlı’nın yaptığı paylaşım şöyle:

Havuz Problemi

“Günde Elli dört metre küp suyun içine aktığı 220 metre küp havuzdan aynı zaman dilimi içinde 47 metre küp su boşaltılmaktadır. Bu durumda söz konusu havuz ne kadar zamanda taşacaktır?” Bu ve benzeri ortaokul sorularını hatırladınız değil mi?,

İşte Covit-19 politikamız da buna problemi çözmeye yönelik olmalıdır. Esas olan Sağlık Sistemimiz de CORONA’YA yönelik ayrılan yatak sayısını temsil eden Havuzun taşmamasıdır.

Bir ortaokul çocuğunun da anlayacağı gibi, havuzun taşmaması için üç esas uygulanmalıdır

1- GELEN SU ,YANİ YENİ VAKA SAYISI AZALTILMALI- Maalesef ne devletin uyguladığı politika ne de çoğu insanın vurdumduymazlığı buna imkân kılmamaktadır. Bir yandan düzenlenen denetimsiz toplantılar, bir yandan kurallara uymada ki umursuzluk, diğer yandan da aşıya karşı oluşturulan şüphelerle , gelen suyun yani vaka sayısının azalmasını bir kenara koyun artması bile söz konusudur.

2- HAVUZU GENİŞLETMEK. Salgın başlayalı nerdeyse iki sene oluyor. Ne var ki Türkiye’nin hızla yaptığı pandemi hastanesi dışında yatak sayımızı artırmaya yönelik bir gelişme yoktur. GAÜ den alınan Hastane karkası sonu gelmeyen ihale tuzaklarında nasıl alınmışsa aynen durmaktadır. Güzelyurt’ta yapılan yeni hastane biraz daha bekletilirse Tarihi eserlerin envanterine kayıt yapacak.

Tabii Hastane kurmak, dört yanı taş bina yapmakla olacak şey değildir. Hastanenin personel ve alet-edavatı da hazır tutmak gerekir. Bu yöde de şimdiden teşkilat yasalarına dokunulmalıdır.

3- ÇIKAN SU, YANİ HIZLI TABURCU ETMEK. Bu konuda söyleyecek lafım yok. Dünyanın en modern hastanelerinde uygulanan tedavi bizim hastanelerimizde de uygulanmaktadır. Elden de bu kadar hızlı olabilmek gelmektedir.

Bu üç unsur konusunda yeni açılımlar yapılmazsa önümüzdeki aylarda sistem çökecektir. Havuz taştı mı her şey su altında kalır. Ne ekonomi kalır ne eğitim. Su hepsini kapatır ve kapanırız.

