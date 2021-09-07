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Dört çocuk babası adam koronavirüse yenildi

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Dört çocuk babası adam koronavirüse yenildi

Güney Kıbrıs’ta, 55 yaşında 4 çocuk babası Andonis Sotiriyu’nun koronavirüsün yeni kurbanı olduğu haber verildi.

Sotiriyu’nun Lefkoşa’nın güneyindeki Genel Hastane’nin yoğun bakım servisinde verdiği mücadeleyi kaybettiğini yazan Alithia gazetesi, Sotiriyu’nun hayatını kaybetmesinin yanı sıra dün 223 de yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Rum kesiminde koronavirüs tedavi gören 139 kişiden 41’inin durumunun ciddi olduğunu ve 41 kişiden 17’sinin ise entübe olduğunu yazan gazete, tedavi altındaki hastaların yüzde 82,74’ünün aşısız olduğunu ekledi.

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