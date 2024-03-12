Diyetisyen Gizem Oymacı’dan, oruç tutacaklara tavsiyeler

Go-Mysteria Beslenme ve Diyet Merkezi direktörü, diyetisyen Gizem Oymacı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutacak vatandaşlara yönelik tavsiyelerde bulundu.

Gizem Oymacı’nın tavsiyeleri şöyle:

“Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hepimizin hayatında beslenmeye bağlı da değişimler olabiliyor. Oruç tutanlarımız, evinde oruç tutan birileriyle yaşayanlarımız, ramazan ayıyla özdeşleşmiş bazı besinleri daha sık tüketmemiz gibi değişimler söz konusu olunca, ben de bugün bu konuya değinmek istedim.

Oruç tutmamıza engel olacak herhangi bir sebep yoksa ve oruç tutmak istiyorsak sahurda ve iftarda dikkat etmemiz gereken bazı ufak noktalara değinerek başlayalım.

Sahura mutlaka kalkın ve kahvaltılık seçiminizin gün boyu sizi etkileyeceğini unutmayın. Sahurda tüketmek için tuz içeriği yüksek işlenmiş gıdalardan (sosis, salam, sucuk vb.), yağlı kızartmalardan (patates kızartması, kızarmış börek vb.) ve kan şekerini hızlı yükseltecek, beyaz un veya rafine şeker içeren besinlerden ( beyaz ekmek, pide, börek çeşitleri, simit, poğaça, çikolata kremaları, reçel, marmelat vb.) mümkün olduğunda kaçının. Tabağınızı hazırlarken tam buğday unu ve o undan yapılmış besinler, yumurta, peynir çeşitleri, bol yeşillik, az tuzlu zeytin, avokado, kuruyemişler, süt/yoğurt ve küçük porsiyon meyve tercih edebilirsiniz.

İftarda ise gün boyu uzun süreli bir açlıktan çıktığınız için bir anda yüksek miktarda öğün tüketmek midenizi rahatsız edeceği için orucunuzu hurma veya zeytinle açtıktan sonra 1 kase çorbanızı içip 15-20 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geçmeniz daha doğru olacaktır. Ana yemek tabaklarında ise bol baharatlı ve yağlı, ağır yemekler yerine hafif sebze yemekleri (yanında veya içinde et/tavuk/balık/yumurta veya peynir), kurubaklagiller, ölçülü miktarda tam buğday ekmeği, pilav, patates veya makarna ve bol salatayla tüketebilirsiniz. Demir emilimi açısından kahve/çayınızı öğünden en az 1 saat sonrasında içmenizi tavsiye ederim.

Bu dönemde hayatımıza giren sıcacık ramazan pidelerinin bir tanesinin 12 dilim ekmeğe denk geldiğini unutmadan, porsiyon kontrolüne dikkat etmekte de fayda var.

Tatlılarda ise daha hafif ve daha az şekerli olan güllaç, sütlaç gibi sütlü alternatifleri tercih edebilirsiniz.”

