Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu kadın çalışanları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlık ve Bakanlığa bağlı Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) çalışan kadınlarla bir araya gelerek Kadınlar Günü’nü kutladı, sohbet etti ve hediye takdiminde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yer alan buluşmada, Ertuğruloğlu kadınlara “Kıymetinizi bilin” nasihatinde bulundu.Evli ve evlenecek erkeklere de “Ömür boyu hayat kuralınız itaat et, rahat et olsun” nasihatinde bulunarak espri yapan Ertuğruloğlu, sadece bir gün kadınlar günü kutlamanın anlamsız olduğunu vurguladı ve “Önemli olan yılın, ömrün her günü kadınların başımızın tacı olduklarını hissetmeleridir.” dedi.-“Sadece bugün değil her günün sizin gününüz olduğunu hissederek yaşayın”Dışişleri Bakanlığı’nda kadın çalışan sayısının fazla olduğuna dikkati çekerek, “Kesinlikle en şanslı bakanım.” diyen Ertuğruloğlu, bunu kadınların sınavlarda daha başarılı olmasına bağladı.Kadınlara “Sadece bugün değil her günün sizin gününüz olduğunu hissederek yaşayın.” diye seslenen Ertuğruloğlu, Kadınlar Günü’nü kutladı.Kadınlar Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi kavramları emperyalist dünyanın yarattığı günler olarak değerlendiren Dışişleri Bakanı, bu günlerin elbette kutlanacağını ancak değer verilen kişilerin her gün hatırlanmasının önemli olduğunu vurguladı.Ertuğruloğlu, konuşmasının ardından kadın çalışanlara çiçek hediye etti.