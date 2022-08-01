Dış Basın Birliği Başkanı Selim Sayarı oldu

Dış Basın Birliği Başkanlık görevine, NTV Kıbrıs Temsilcisi Selim Sayarı seçildi





Dış Basın Birliği Genel Kurulu, Birlik lokalinde yapıldı. Başkanlık görevine, NTV Kıbrıs Temsilcisi Selim Sayarı oy birliği ile seçildi.

Birlik lokalinde yer alan toplantıda faaliyet ve mali rapor aklandı, tüzükte bazı değişiklikler onaylandı.

Toplantıda başkanlık görevine, tek aday olan Selim Sayarı seçildi.

Sayarı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, birliğin, insan hakları temelinde özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiye inanan; milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünü savunan bir mesleki örgütü olduğunu söyledi.

Birliğin, anayasada yer alan “haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme” hakkının “hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın” özgürce kullanılabilmesinin yolunu açmak için var olduğunu dile getiren Sayarı: “Meslektaşlarımızın ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve çıkarlarını korumak, meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak, onların sosyo ekonomik düzeyinin yükseltilmesine destek olmak öncelikli görevlerimiz arasındadır.” dedi.

Kıbrıs’ta gazetecilik yapmanın özel bir durum olduğunu dile getiren Sayarı, Kıbrıs meselesinin 50 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en uzun soluklu ve halen çözülememiş çok ender siyasi sorunlarından biri olduğunu kaydetti.

Sayarı, bu sorunun Kıbrıslı Türklerin ve garantör Türkiye’nin “yerden göğe kadar” haklı olduğu yegane uluslararası mesele ve ulusal bir mesele olduğunu vurguladı.

“Bu uğurda Osmanlı’dan bu yana 60 bin şehit verilmiş, 1974’e kadar 11 yıl azap çeken Kıbrıslı Türkler soykırımlara maruz kalmıştır. Kıbrıslı Türkleri dünyadan soyutlamaya yönelik insanlık dışı ambargolar halen devam etmektedir.” diyen Sayarı, tüm bu nedenlerden ötürü Kıbrıs’ta gazetecilik yapmanın özel bir durum olduğunu, Kıbrıs sorununun yalnız siyasi değil aynı zamanda insani bir mesele olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede Dış Basın Birliğinin bir amacının da, Türkiye'nin Kıbrıs’ta uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yetkilerini, garantör ülke oluşundan kaynaklanan sorumluluklarını medya içinde de korumak olduğuna değinen Sayarı: “KKTC'nin sesini duyurmak, eşitlik mücadelesini uluslararası topluluğa aktarmak, soruna yön veren tarafların bunu “eğip bükmeden” doğru anlamasını sağlamak da görevlerimiz arasındadır.” dedi.

Yönetim kurulunda yer alanlar şöyle:

"2.Başkan: Fevzi Tanpınar, Genel Sekreter: Taner Gönül, Dış İlişkiler Sekreteri: Sefa Karahasan, Mali Sekreter: Burhan Canbaz, Eğitim Sekreteri: Onur Evrensel, Örgütlenme Sekreteri: Ömer Bilge, Eş Üyeler: Rıza Açıkgöz, Hüseyin Turan,

Disiplin Kurulu: Akay Cemal, Yurdagül Atun,

Denetleme Kurulu: Emine Sivri Karahan, Didem Gürses, Cem Kar,

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi: Mesut Günsev,

Basın Kartı Komisyonu Temsilcisi: Fevzi Tanpınar."

