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Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz

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GKK’nın 46’ncı, TMT’nin 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümü bugün törenle kutlanacak

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Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümü nedeniyle bugün 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlenecek.
Çarşamba günü başlayan kutlama etkinlikleri bugüne kadar sürecek. Bu kapsamda, KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.
 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı- Boğazköy’den bugün saat 07.00’de başlayacak 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.
Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.
 
 
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