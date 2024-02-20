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Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, ekonomik zorlukla gençleri uzaklaştırıyor

Borak: “Tarlamı satayım hayatım kurtulsun mantığı artmaya devam ederse halk, sahibi olduğu topraklarda işçi bile olamayacağı konuma gelecek”

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Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, ekonomik zorlukla gençleri uzaklaştırıyor
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Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, bölgenin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların, gençlerin her geçen gün köylerden uzaklaşmasına ve ekonomik anlamda köylerin boşalmasına yol açtığını bildirdi.
 
Borak, Dernek adına yaptığı yazılı açıklamada, bölge gençlerinin köylerde kalıcı olması için öncelikle, yeni iş sahalarının açılması, eko-agro turizmin desteklenmesi, kırsal kesim arsası dağıtılmayan bölgelerde gençlerin faydalanacağı arsaların açılması, sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
 
Borak, açıklamasında, aksi takdirde tek kurtuluş olarak görülen ‘’Tarlamı satayım hayatım kurtulsun’’ düşüncesinin, gün geçtikçe artmaya devam edeceğini ve halkın sahibi olduğu topraklarda işçi dahi olamayacağı konuma geleceği uyarısında bulundu.
 
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