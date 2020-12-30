Diner Yağ Sanayi adlı işletmenin organik işletme sertifikası iptal edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Diner Yağ Sanayi adlı işletmenin organik işletme sertifikasının iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iş yerine 17 Aralık’ta yapılan denetimde uygunsuzluklar tespit edildiği kaydedilerek, İşletmenin, organik işletme sertifikasının iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili denetimin, “20/2018 tarihli Organik Tarım Yasası Dördüncü Kısım ''Kontrol Sisteminin Kurulması, Kontrol Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri, Gözetim ve Denetim, Yıllık Raporlar, Kontrol Sistemine Bağlılık, Sertifikasyon İşlemleri, Usulsüzlük ve İhlaller, İstatistiki Bilgi ve Bilgi Paylaşımı' 25’inci maddenin 2'nci bendindeki yetkiye dayanarak yapıldığı” bilgisi de paylaşıldı.