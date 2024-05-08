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Dinçyürek: "Düzenli kan bağışı büyük önem taşıyor”

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Dinçyürek: "Düzenli kan bağışı büyük önem taşıyor”
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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Talasemia hastalığının önemine vurgu yaparak toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine değindi ve düzenli kan bağışının büyük önem taşıdığını belirtti.
Dinçyürek, 8 Mayıs Dünya Talasemia Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Talasemia- Akdeniz Anemisi hastalığı hakkında bilgi verdi. Dinçyürek, hastalığın genetik geçişli olduğunu ve çocuklara anne ve/veya babalarından genler yoluyla geçtiğine işaret etti.
Talasemia tedavisinin zorluğuna dikkat çeken Dinçyürek, ülkede evlenen çiftlerin talasemi taşıyıcısı olup olmadıklarını belirlemek için yasal düzenlemeler olduğunu kaydetti.
Dinçyürek, buna göre talasemia taşıyıcılığının evlilik öncesi tespitinin önemine vurgu yaparak, bundan dolayı Talasemia laboratuvarında 1980 yılından itibaren Talasemia taşıyıcılık testlerinin yapılmakta olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Dinçyürek, talasemia tedavisinde kan bağışının önemine değinerek, gönüllü kan bağışının gelişmesi için kendilerine ve sivil toplum örgütlerine büyük görev düştüğünü söyledi.
Talasemia tedavisinde yeterli ve düzenli kan nakli yapılmasının önem arz ettiğine dikkat çeken Dinçyürek, vatandaşlar Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi'ne başvuru yaparak, kan bağışçısı olmaları çağrısında bulundu.
 
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