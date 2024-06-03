Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak

Söz konusu güzergah, yarından itibaren 6 Haziran Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacak.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, asfalt kaplama çalışmaları KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, muhtelif üçüncü sınıf yollar ile muhtemel yerleşim yerleri iç ulaşım yolları yapım, onarım ve üstyapı takviyesi işleri kapsamında gerçekleştirilecek.
Ulaşım, alternatif yol güzergâhından sağlanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.