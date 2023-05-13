banner913
banner932
Kadınlar Açılış Kupası DAÜ’nün
Kadınlar Açılış Kupası DAÜ’nün
6 0
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi”
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi”
7 0
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
7 0
Yarın Anneler Günü…
Yarın Anneler Günü…
9 0
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
8 0
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
8 0
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
8 0
banner915

Dilek Orhan’dan Anneler Günü için anlamlı çağrı

banner476

banner825
Dilek Orhan’dan Anneler Günü için anlamlı çağrı
banner931
Yazar, şair Dilek Orhan, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremde evlatlarını kaybeden anneleri anımsattı ve yarın Anneler Gününü kutlamayacağını açıkladı.

Dilek Orhan’ın paylaşımı şöyle:

BU YIL ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAMAYACAĞIM
Depremde, o kadar çok anne canından, can parçalarını, o kadar çok evlat anneciğini kaybetti ki; yaraları kanatmak gibi geliyor, bu yıl yapılacak kutlama..
Çocuklarımdan rica ettim. Onlar da kutlamayacak. 
Arzu ederseniz, bana eşlik edebilirsiniz.
Geride kalanların özlemlerine sabır, çok sabır dilerim.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.