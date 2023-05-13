Dilek Orhan’dan Anneler Günü için anlamlı çağrı

Yazar, şair Dilek Orhan, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremde evlatlarını kaybeden anneleri anımsattı ve yarın Anneler Gününü kutlamayacağını açıkladı.
Dilek Orhan’ın paylaşımı şöyle:
BU YIL ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAMAYACAĞIM
Depremde, o kadar çok anne canından, can parçalarını, o kadar çok evlat anneciğini kaybetti ki; yaraları kanatmak gibi geliyor, bu yıl yapılacak kutlama..
Çocuklarımdan rica ettim. Onlar da kutlamayacak.
Arzu ederseniz, bana eşlik edebilirsiniz.
Geride kalanların özlemlerine sabır, çok sabır dilerim.
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