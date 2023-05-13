Dilek Orhan’dan Anneler Günü için anlamlı çağrı

Yazar, şair Dilek Orhan, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremde evlatlarını kaybeden anneleri anımsattı ve yarın Anneler Gününü kutlamayacağını açıkladı.



Dilek Orhan’ın paylaşımı şöyle:



BU YIL ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAMAYACAĞIM

Depremde, o kadar çok anne canından, can parçalarını, o kadar çok evlat anneciğini kaybetti ki; yaraları kanatmak gibi geliyor, bu yıl yapılacak kutlama..

Çocuklarımdan rica ettim. Onlar da kutlamayacak.

Arzu ederseniz, bana eşlik edebilirsiniz.

Geride kalanların özlemlerine sabır, çok sabır dilerim.