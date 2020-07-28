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Dikkat yoğun sis var

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Dikkat yoğun sis var
Polis bazı yollarda yoğun sis uyarısı yaptı. Polisin uyarısı şöyle:
Lefkosa - Güzelyurt  Anayolunun Türkeli kavşağı ve Alayköy çemberi arası,  Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Aslanköy kavşağına kadar olan kısmı, Lefkoşa - Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi- Boğaz  kavşağı ile Ciklos mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır.  Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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