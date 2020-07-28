Dikkat yoğun sis var

Polis bazı yollarda yoğun sis uyarısı yaptı. Polisin uyarısı şöyle:

Lefkosa - Güzelyurt Anayolunun Türkeli kavşağı ve Alayköy çemberi arası, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Aslanköy kavşağına kadar olan kısmı, Lefkoşa - Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi- Boğaz kavşağı ile Ciklos mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.