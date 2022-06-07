Dikkat: Elektrikte yine dönüşümlü genel kesinti yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yaptığı açıklamada ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintileri yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:

**GENEL KESİNTİ UYARISI**

Değerli Tüketicilerimiz,

07.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.