Dikkat: Elektrikte yine dönüşümlü genel kesinti yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yaptığı açıklamada ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintileri yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
07.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.
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