banner583
39 0
Doğan son anda güldü
Doğan son anda güldü
25 0
 
Tünel rekorla kapandı
Tünel rekorla kapandı
19 0
İskele Cenker’le lider
İskele Cenker’le lider
83 0
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
44 0
Yeşilova, Girne'de kazandı
Yeşilova, Girne'de kazandı
28 0
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
62 0
banner661

Dikkat: 469 TL üzeri borcu olanların elektriği kesilecek

banner476

banner714
Dikkat: 469 TL üzeri borcu olanların elektriği kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 6 Ekim itibarıyla 469 TL üzeri bakiye borcu bulunanlarının elektrik enerjilerinin kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek Bilgi İşlem Şube Amirliği’nden yapılan açıklamada, “6 Ekim 2021 tarihi itibarı ile Eylül 2021 dönemi (Devre 09/2021) sonu itibarı ile 469 TL üzeri bakiye borcu bulunan abonelerimizin elektrik enerjilerinin kesilmesi yönünde işlem yapılackatır. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli ödemeleri yapmalarını saygı ile arz/rica ederiz” denildi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.