"Devletin malına zarar verenlere dava okunmalı"

Meclis Başkanı Töre, Meclisin önünde yapılan eylemlerde kapıların zorlandığına dikkat çekti ve devletin malına zarar verenlere polisin dava okuması gerektiğini söyledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclisin önünde grev ya da eylem yapılmasına karşı olmadığını ancak devletin malına zarar verme noktasında olanlara polisin dava okuması gerektiğini ifade etti.

Başkan Töre, Meclis önünde zaman zaman kapıların zorlanarak, yabancı cisimler atılarak ve polise mukavemet gösterilerek eylemler yapıldığını anımsattı.

Töre, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ ve Lefkoşa Polis Müdürü Yardımcısı Hasan Karabaşak’ı kabul etti.

Töre, trafik kazalarında ve kriminal suçlarda artış yaşandığını, ancak emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonları da takdirle izlediklerini kaydetti.

Töre, Meclisin iç ve dış güvenliğinin sağlanması noktasında Polis Güvenlik Amirliği’nin bulunduğunu, ancak ihtiyaç duyulması anında emniyet güçlerinin takviye yaptığını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı olarak devletin malına zarar verenlere dava okunmasını istediklerini ve bu tür durumlarda şikayetlerini geri çekmek gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.

Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ da, “Devletimizin, egemenliğimizin ve demokrasimizin sembolü olan Cumhuriyet Meclisi’mizi de korumak bizim en önemli görevlerimizden biridir.” dedi.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nihat Polat başkanlığındaki Türkiye Sürücü Eğitimi İşverenler Sendikası heyetini kabul etti.

Töre, son zamanlarda ülkede artan trafik kazalarının ana nedenlerinin başında alkollü ve hızlı araç sürüşünün yanında cep telefonu kullanımının geldiğini söyledi. Konuşmasında, ülkede nüfus ve araç sayısında ciddi oranda bir artış olduğuna dikkat çeken Töre, gerek öğrenci olarak gerekse de farklı nedenlerden dolayı adada bulunan insan sayısına işaret etti.

Yolların da eksiklikleri olduğunu dile getiren Töre, meydana gelen kazaların can ve mal kaybı olarak kendilerini üzdüğünü ifade etti.

