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Devlet Piyangosu’ndan rekor satış

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Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım ve yılbaşı özel çekilişlerinde rekor satış yapıldı. 15 Kasım için 100 bin bilet basıldı ve tümü satıldı. Yılbaşı özel çekilişi için de 200 bin bilet basıldı ve bunlardan 190 binden fazlası satıldı

Devlet Piyangosu’ndan rekor satış
 
 
Devlet Piyangosu’nun yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.
Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon TL’lik rekor ikramiyenin talihlisi adına Limasol Türk Kooperatif Bankası Gazimağusa Şube Müdürü Pembe Hürmek’in ikramiyeyi dün teslim aldığı kaydedildi.
“030936” numaralı büyük ikramiye biletinin Gazimağusa bayilerinden Önay-Bayram Solak tarafından satıldığı belirtildi. 
İkramiyeyi banka yetkililerine teslim ederken konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, paranın kazanana iletilmek üzere sağlıklı günlerde kullanılması temennisinde bulundu. 
Yıldızev ayrıca 250 bin TL’lik ikramiyenin de dün Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir vatandaş tarafından teslim alındığını açıkladı. 
İkramiye teslimi ardından konuşan Yıldızev, 15 Kasım ve Yılbaşı özel çekilişlerinde rekor bilet satıldığından dolayı tüm halkımıza devlet piyangosuna gösterdikleri yoğun ilgiden ve birime duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. 
15 Kasım özel çekilişinde 100 bin adet bilet basıldığını ve tümünün tükendiğini söyleyen Yıldızev, yılbaşı özel çekilişinde 200 bin bilet basıldığını ve bunlardan 190 bin 75’inin satıldığını açıkladı. 
Yıldızev, satışı gerçekleştiren bayilere ve birim çalışanlarına teşekkür etti.
Devlet Piyangosu’nun 15 ve 30 Ocak’ta yapılacak çekilişlerinde büyük ikramiye 400 bin TL olacak ve çekiliş ikramiye çıkana kadar devam edecek. 
 
 
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