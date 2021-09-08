Devlet Piyangosunda talih kuşu Mağusa'ya kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Milyon 50 Bin TL’lik çekiliş bu akşam yeni makineler ile birlikte gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon 50 Bin TL’lik büyük ikramiye 43025 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet,Gazimağusa bayilerimizden Önay Solak tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Eylül 2021 itibarıyla satışa sunulacak.
08 Eylül 2021 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
1,050,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43025
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24789
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
41426
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
65118
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16191
38167
41969
70518
76485
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03911
09305
13489
16935
24421
38289
43528
48803
50362
58407
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07112
07962
14227
16285
29030
32043
47740
51940
70018
73859
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02775
17763
21123
23425
25473
42169
46266
49418
49667
49685
62233
65095
67246
70581
79035
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
03025
13025
23025
33025
40025
41025
42025
42027
43005
43015
43020
43021
43022
43023
43024
43026
43028
43029
43035
43045
43055
43065
43075
43085
43095
43125
43225
43325
43425
43525
43625
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43925
44025
45025
46025
47025
48025
49025
53025
63025
73025
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
474
534
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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62
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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