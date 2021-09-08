Devlet Piyangosunda talih kuşu Mağusa'ya kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Milyon 50 Bin TL’lik çekiliş bu akşam yeni makineler ile birlikte gerçekleşti.



Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon 50 Bin TL’lik büyük ikramiye 43025 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet,Gazimağusa bayilerimizden Önay Solak tarafından satıldı.



Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Eylül 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

08 Eylül 2021 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

1,050,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43025

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24789

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41426

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

65118

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16191

38167

41969

70518

76485

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03911

09305

13489

16935

24421

38289

43528

48803

50362

58407

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07112

07962

14227

16285

29030

32043

47740

51940

70018

73859

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02775

17763

21123

23425

25473

42169

46266

49418

49667

49685

62233

65095

67246

70581

79035

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

03025

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23025

33025

40025

41025

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42027

43005

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43020

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43022

43023

43024

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43055

43065

43075

43085

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43525

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47025

48025

49025

53025

63025

73025

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

474

534

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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62

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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