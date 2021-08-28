Devlet Piyangosu yine devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 65496 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2021 tarihinde çıkana kadar çekiliş olarak gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon 50 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 30 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

700,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

65496

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

49555

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11135

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

72050

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03404

05520

11478

33860

63616

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09506

12165

25779

26949

34241

39190

42719

74032

75592

78754

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02774

11160

15304

17151

43763

45618

45687

61900

64531

65807

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02579

03351

07462

14801

18085

24158

25335

25511

31750

43921

49943

53984

60724

64725

70526

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

05496

15496

25496

35496

45496

55496

60496

61496

62496

63496

64496

65096

65196

65296

65396

65406

65416

65426

65436

65446

65456

65466

65476

65486

65490

65491

65492

65493

65494

65495

65497

65498

65499

65596

65696

65796

65896

65996

66496

67496

68496

69496

75496

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

276

970

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31

41

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

0

7