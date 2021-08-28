Devlet Piyangosu yine devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 65496 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2021 tarihinde çıkana kadar çekiliş olarak gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon 50 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 30 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacak.
700,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
65496
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
49555
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11135
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72050
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03404
05520
11478
33860
63616
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09506
12165
25779
26949
34241
39190
42719
74032
75592
78754
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02774
11160
15304
17151
43763
45618
45687
61900
64531
65807
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02579
03351
07462
14801
18085
24158
25335
25511
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43921
49943
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350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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970
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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