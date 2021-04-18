Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da satıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 17465 numaralı bilete isabet etti.

Talihli bilet, Lefkoşa bayilerimizden Hasan Sağol tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Nisan 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

İkramiye kazanan numaralar şöyle:

350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17465

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43608

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

65664

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

45691

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01927

37621

39474

41651

52508

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01040

01540

11062

35671

51794

57451

61051

61440

69510

72172

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21315

24601

28651

29190

61143

61145

61398

61731

65659

68613

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01610

06564

07351

15398

20323

21361

39801

49630

49651

50640

55643

55730

57301

59421

61714

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07465

10465

11465

12465

13465

14465

15465

16465

17065

17165

17265

17365

17405

17415

17425

17435

17445

17455

17460

17461

17462

17463

17464

17466

17467

17468

17469

17475

17485

17495

17565

17665

17765

17865

17965

18465

19465

27465

37465

47465

57465

67465

77465

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

170

435

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32

96

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

8