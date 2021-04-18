Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da satıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 17465 numaralı bilete isabet etti.
Talihli bilet, Lefkoşa bayilerimizden Hasan Sağol tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Nisan 2021 itibarıyla satışa sunulacak.
İkramiye kazanan numaralar şöyle:
350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17465
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43608
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
65664
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
45691
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01927
37621
39474
41651
52508
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01040
01540
11062
35671
51794
57451
61051
61440
69510
72172
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21315
24601
28651
29190
61143
61145
61398
61731
65659
68613
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01610
06564
07351
15398
20323
21361
39801
49630
49651
50640
55643
55730
57301
59421
61714
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07465
10465
11465
12465
13465
14465
15465
16465
17065
17165
17265
17365
17405
17415
17425
17435
17445
17455
17460
17461
17462
17463
17464
17466
17467
17468
17469
17475
17485
17495
17565
17665
17765
17865
17965
18465
19465
27465
37465
47465
57465
67465
77465
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
170
435
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
32
96
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
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