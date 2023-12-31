Devlet Piyangosu'nda 5 milyon TL Lefkoşa'da

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satılan "103716" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye "103716" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satıldı.
‘15 Ocak’ çekilişi çıkana kadar
15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.000.000 TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak
5,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
103716
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
193682
100,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
089095
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
098776
128905
143807
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
047834
080737
119196
126681
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
006917
029297
066298
074912
174739
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
010706
018774
034214
040690
056934
065638
079445
128887
154384
181352
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
010358
017899
020772
027701
055128
055974
060857
066566
082114
082990
088862
088925
095823
137405
153381
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
013745
019401
020413
024021
024255
026061
026893
027906
049700
072844
073869
132868
141309
144471
154528
157834
186556
187864
191322
192953
5,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
003716
100716
101716
102716
103016
103116
103216
103316
103416
103516
103616
103706
103710
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106716
107716
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163716
173716
183716
193716
Son 2 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37
49
Son 1 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3 5
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