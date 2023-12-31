Devlet Piyangosu'nda 5 milyon TL Lefkoşa'da

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satılan "103716" numaralı bilete isabet etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye "103716" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satıldı.



‘15 Ocak’ çekilişi çıkana kadar



15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.000.000 TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak

5,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

103716

500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

193682

100,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

089095

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

098776

128905

143807

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

047834

080737

119196

126681

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

006917

029297

066298

074912

174739

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

010706

018774

034214

040690

056934

065638

079445

128887

154384

181352

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

010358

017899

020772

027701

055128

055974

060857

066566

082114

082990

088862

088925

095823

137405

153381

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

013745

019401

020413

024021

024255

026061

026893

027906

049700

072844

073869

132868

141309

144471

154528

157834

186556

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191322

192953

5,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

003716

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101716

102716

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103216

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Son 2 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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49

Son 1 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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