Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 00702 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ekim 2020 tarihinde ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Ekim (Cuma) itibarıyla satışa sunulacaktır.

15 Kasım’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği 15 Kasım Özel Çekilişi’nde bu yıl ki büyük ikramiye tam 750.000 TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek.

Tam Liste

08 October 2020 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00702

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03866

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24876

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20842

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00662

24879

45994

65635

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00289

20749

63739

64841

70472

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00529

12136

16322

26746

27140

28981

32388

35499

56196

76478

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05354

07838

08194

11475

13830

15604

16478

16708

25481

28158

36176

45011

51510

68200

77737

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00002

00102

00202

00302

00402

00502

00602

00700

00701

00703

00704

00705

00706

00707

00708

00709

00712

00722

00732

00742

00752

00762

00772

00782

00792

00802

00902

01702

02702

03702

04702

05702

06702

07702

08702

09702

10702

20702

30702

40702

50702

60702

70702

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

020

347

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09

52

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

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