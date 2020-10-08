Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 00702 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ekim 2020 tarihinde ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Ekim (Cuma) itibarıyla satışa sunulacaktır.
15 Kasım’a özel çekiliş
Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği 15 Kasım Özel Çekilişi’nde bu yıl ki büyük ikramiye tam 750.000 TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek.
Tam Liste
08 October 2020 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00702
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03866
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24876
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20842
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00662
24879
45994
65635
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00289
20749
63739
64841
70472
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00529
12136
16322
26746
27140
28981
32388
35499
56196
76478
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05354
07838
08194
11475
13830
15604
16478
16708
25481
28158
36176
45011
51510
68200
77737
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00002
00102
00202
00302
00402
00502
00602
00700
00701
00703
00704
00705
00706
00707
00708
00709
00712
00722
00732
00742
00752
00762
00772
00782
00792
00802
00902
01702
02702
03702
04702
05702
06702
07702
08702
09702
10702
20702
30702
40702
50702
60702
70702
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
020
347
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09
52
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
7
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