Devlet Piyangosu 18 Mart çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 00756 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Mart 2021 itibarıyla satışa sunulacak.
350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00756
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28392
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
78819
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
58776
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10501
14223
21997
41403
44248
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02849
42889
45836
46773
50713
56888
67799
75719
77876
79700
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00803
12590
18825
20808
41738
51003
61540
71833
74621
77823
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00528
10740
13538
32758
33794
39787
40864
44951
49745
59149
65341
67838
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350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
249
548
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
58
62
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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