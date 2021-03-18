Devlet Piyangosu 18 Mart çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 00756 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Mart 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

0075628392788195877610501142232199741403442480284942889458364677350713568886779975719778767970000803125901882520808417385100361540718337462177823005281074013538327583379439787408644495149745591496534167838691187135271545000560015600256003560045600556006560070600716007260073600746007500075100752007530075400755007570075800759007660077600786007960085600956017560275603756047560575606756077560875609756107562075630756407565075660756707562495485862