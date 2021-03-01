Devlet dava edilsin

Mağdurlar Meyhanesi’nin sahibi Nidai Saliş, devletin aldığı kararların dava edilmesini istedi



Mağdurlar Meyhanesi’nin sahibi Nidai Saliş, yaptığı açıklamada para kazanamadıklarını anımsatarak devletin aldığı kararların dava edilmesini istedi.

Saliş’in açıklaması şöyle:

“Aralık ayından itibaren kapalıyız. Döngülerimizin durduğu sabit giderlerimizin devam ettiği bir ortamda artık sona doğru nokta koyduğumuz aşikardır. Bazı büyük sermayenin menfaatleri uğruna halkımızı ve bizleri çürütüp işletmelerimizi sıfırlayıp döngümüzü durdurduğunuz aşikardır. Bu bağlamda kurum ve kuruluşlarımızın bizlere yaptırım uygulamalarını görüyor ve çalacak kapı bulamıyoruz. Bu bağlamda ben ki Mağdurlar Meyhanesi işletmecisi olarak Res-Bir önderliğinde yüce devletimize dava açacağımı bildirir gereğini Res-Bir’den rica ederim.”



