Kafe sahiplerinin dayanacak gücü kalmadı. Lefkoşa’nın en uğrak mekanların başında gelen Caffè Sumi, satılığa çıkarıldı



Pandemi döneminde en büyük zararı gören kafe sahipleri, mekanlarını bir bir satılığa çıkarmaya başladı.

2015 yılında hizmete açılan ve pandemi öncesinde Lefkoşa’nın en uğrak mekanların başında gelen Metehan yolundaki Caffè Sumi, satılığa çıkarıldı.

Yılların sevilen mekanı Caffe Sumi Kıbrıs’ın satılma girişimi, müdavimlerini derinden üzdü.

Caffè Sumi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:



DEVREN SATILIK İŞ YERİ

Yılların sevilen mekanı Caffe Sumi Kıbrıs ile iş fırsatı sizi bekliyor!

Metehan - Kermiya (ana yol üzeri) Çalışır durumda

3 Kat + depo

500m2

Tüm demirbaş

Tüm envanter

4 paketçi motoru

Yemek sepeti ve mr.Order üyeliği

Detaylı bilgi için : 0533 849 54 52



