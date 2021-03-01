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Caffè Sumi, satılığa çıkarıldı

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Kafe sahiplerinin dayanacak gücü kalmadı. Lefkoşa’nın en uğrak mekanların başında gelen Caffè Sumi, satılığa çıkarıldı

Caffè Sumi, satılığa çıkarıldı
 
Pandemi döneminde en büyük zararı gören kafe sahipleri, mekanlarını bir bir satılığa çıkarmaya başladı.
2015 yılında hizmete açılan ve pandemi öncesinde Lefkoşa’nın en uğrak mekanların başında gelen Metehan yolundaki Caffè Sumi, satılığa çıkarıldı. 
Yılların sevilen mekanı Caffe Sumi Kıbrıs’ın satılma girişimi, müdavimlerini derinden üzdü.
Caffè Sumi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

DEVREN SATILIK İŞ YERİ
Yılların sevilen mekanı Caffe Sumi Kıbrıs ile iş fırsatı sizi bekliyor!
Metehan - Kermiya (ana yol üzeri) Çalışır durumda
3 Kat + depo
500m2
Tüm demirbaş
Tüm envanter
4 paketçi motoru
Yemek sepeti ve mr.Order üyeliği
Detaylı bilgi için : 0533 849 54 52
 
 
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