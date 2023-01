Derya: "Kadına yönelik şiddet korkunç boyutlarda"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, ülkede kadına yönelik şiddetin korkunç boyutlara vardığını belirterek, hükümeti eleştirdi.

Derya konuyla ilgili yazılı açıklamasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin aktif hale getirilmesi, polis teşkilatında kurulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi'nin güçlendirilmesi ve “Alo İmdat” hatlarının açılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının ertelenemeyecek acil meseleler olduğunu kaydetti.

Derya hükümeti eleştirdiği açıklamasında “Bu sabah İskele Long Beach bölgesinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un bir inşaatta bulunan cansız bedeni, ülkemizde kadınlara yönelik şiddetin korkunç boyutlara vardığının acı bir göstergesidir” dedi.

Ülkede yaşanan şiddet olaylarının her geçen gün arttığını, her gün 3 kadının şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle polise başvurduğunu ancak hükümetin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli kurumsal düzenlemeleri yapmadığını savunan Derya, dili, dini, etnik kökeni ya da sınıfsal durumu fark etmeksizin, hükümetin ülkede yaşayan her bireyin güvenlik içinde yaşaması için gereken adımları atmadığını iddia etti.