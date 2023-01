Arıklı: HADO KKTC sefer sayısını artırıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi’nin (HADO), Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki sefer sayısını ve bu seferleri yapan deniz otobüsü sayısını yakın gelecekte artıracağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıklı, HADO Genel Müdürü Bülent Ok ve HADO KKTC Temsilcisi, Rotam Denizcilik Direktörü Hakan Uygun’u kabul etti.

Kabulde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk de hazır bulundu.

Bakan Arıklı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile KKTC içinde karayolları altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını, yeni Ercan Havalimanı’nın hizmete girmesiyle de hava ulaşımında yoğunluk yaşanacağını belirtti.

Arıklı, deniz ulaşımının da gelişmesi için tüm imkânların değerlendirileceğini belirterek “Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmeleri Ltd.’e yeni bir RoRo gemisi alınarak hizmet kalitesini yükseltiyoruz. Daha önce de açıklamıştım, bir deniz otobüsü alıp, Girne-Taşucu seferlerini de başlatacağız” dedi.

Arıklı, HADO’nun Hatay-Girne ve Hatay-Gazimağusa arasında yaptığı yolcu taşımacılığının, iki ülke ilişkilerine yaptığı katkı yanında KKTC ekonomisini de desteklediğini ifade ederek “Deniz taşımacılığımızı geliştirirken HADO’nun tecrübe ve bilgisinden yararlanacağız” şeklinde konuştu.

HADO Genel Müdürü Bülent Ok ise Hatay ile Girne ve Gazimağusa seferlerine ek olarak Taşucu-Girne seferlerini başlatma kararı aldıklarını, bu çerçevede Türkiye ile KKTC arasında gerçekleştirdikleri deniz taşımacılığında kullanılan gemi sayısının da 3’e çıkarılacağını kaydetti.

Ok, bu konuları detaylandırmak için Hatay Belediyesi olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı Hatay’a davet ettiklerini sözlerine ekledi.