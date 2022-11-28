banner875
banner885
15 0
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
28 0
 
Utanç verici manzara
Utanç verici manzara
14 0
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
10 0
Girne Yarı Maratonu yapıldı
Girne Yarı Maratonu yapıldı
13 0
3 trafik kazasında 3 yaralı…
3 trafik kazasında 3 yaralı…
30 0
Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler
Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler
40 0
banner878

Derviş Dolmacı hayatını kaybetti

banner476

banner825
Derviş Dolmacı hayatını kaybetti
Derviş Dolmacı hayatını kaybetti
 
Girne'nin sevilen isimlerinden Derviş Dolmacı hayatını kaybetti.
Derviş Dolmacı'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Dolmacı'nın cenazesi dün  Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Çatalköy mezarlığına defnedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.