Derviş Dolmacı hayatını kaybetti
Girne'nin sevilen isimlerinden Derviş Dolmacı hayatını kaybetti.
Derviş Dolmacı'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Dolmacı'nın cenazesi dün Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Çatalköy mezarlığına defnedildi.
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