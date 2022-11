“Daha caydırıcı yasa olmalı”

Hamitköy’de hayvanseverler, sokak hayvanlarının zehirlenmesini protesto etti; Cumhurbaşkanı Tatar ise hayvan refahıyla ilgili ceza yasasında yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini belirtti

Çok sayıda hayvansever, sokak hayvanlarının zehirlenmesini protesto etmek için önceki gün Hamitköy’deki Belça Süpermarket önünde eylem yaptı.Hamitköy Doğayı Koruma Platformu ile hayvanlarını kaybeden vatandaşlar, “Sokakları değil, içinizde büyüyen kötülüğü temizleyin”, "Can dostlarımız için, doğa için bu katliama dur de", "Yastayız", "Yaşam Hakkımı İstiyorum", “Doğa Bize Miras değil emanettir” ifadelerini içeren döviz ve pankartlar taşıyarak tepkilerini gösterdiler.Hamitköy Doğayı Koruma Platformu, Hamitköy'de masum canlıların katliamının sıkça yaşandığını ve acımasızca öldürüldüğünü belirtti. Platform sözcüsü, bu katliamları yapanların zehirleri nasıl kolay bulduğunun da açıklanmasını istedi. Yetkililere seslenen hayvenseverler, bir an önce bu katliamı yapanların yargı önüne çıkması için yetkilileri göreve çağırdı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her canlının, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ettiğini vurguladı. Tatar, hayvan refahıyla ilgili ceza yasasında yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Tatar, Hamitköy’deki köpek katliamı ile ilgili mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:“Hamitköy’de yaşanan köpek katliamına yönelik, hayvan severlerin ortaya koyduğu tepkiyi son derece haklı buluyorum ve kendilerine, göstermiş oldukları bu duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum.Geçtiğimiz kış Karpaz’da yaşanan köpek katliamında altını çizdiğim üzere, ülkemizde yaşayan her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor.Hayvan katliamı yaparak masum köpekleri öldüren kişi veya kişilerin bulunması ve ortaya çıkarılması için adli makamlarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğine yürekten inanıyorum.Toplumda nefret uyandıran bu suçla ilgili yaşanan gelişmelerin takipçisi olacağıma dikkati çekerken, hayvan refahıyla ilgili ceza yasasında yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini bir kere daha bu bağlamda anımsatmakta fayda görüyorum.”