Denizde endişelendiren görüntü

Girne Antik Liman bölgesinde, denizde yaşanan kirlilik tedirginlik yarattı.
Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Faik Gencer endişelenecek birşey olmadığını kaydetti
Gencer'in açıklaması şöyle
"Girne açıklarında denizin üzerinde ciddi kirlilik görülmüştür.
Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği olarak bu kirliliğin çam ağaçlarından ve altın top ağaçlarından kaynaklandığını düşünmekteyiz incelemelerimiz devam etmektedir. Endişelenecek bir şey yok"
Öte yandan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na Bağlı Çevre Koruma Dairesi, İskele ve Girne kıyılarında görünen kirlilikle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, kirliliğin ilk olarak Mayıs 2013’te, Gazimağusa ve Girne bölgelerinde sahil ve kıyı şeridinde sarı kısımların görülmesiyle ilgili ihbarlar yapıldığını, Çevre Koruma Dairesi ve Atıksu Şubesi tarafından yapılan araştırmalarda, deniz suyu numunelerinde sentetik boya veya kimyasal maddeye rastlanmadığı belirtildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Botanik Doçenti Dr. Salih Gücel’in mikroskobik incelemelerinde, deniz canlılarının üreme organları ve mevsimsel sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan salgılar tespit edildiğini aktardı.
DAÜ Deniz Biyoloğu Dr. Burak Ali Çiçek, mevsimsel değişimlerin fitoplankton gibi basit canlıların yaşamsal hareketlerini etkileyebileceğini ve herhangi bir kirlilik veya insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir durumun olmadığını söyledi. 1 Nisan 2024’te, benzer bir durumun tekrarlanması üzerine, Daire tarafından gerekli incelemeler başlatıldı.
Bu çerçevede, ilgili bölgelerden deniz suyu numuneleri alınarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Laboratuvarı’na analiz için gönderildi. Analiz sonuçları ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaklarını bildirdi.
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