Deniz trafiği ve güvenliğinde önemli adım

Türkiye ve KKTC işbirliği ile gerçekleştirilen "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi"nde imzalar atıldı. Proje, Doğu Akdeniz'de gemi trafiğinin etkin bir şekilde izlenmesi ve çıkarların korunması amacıyla hayata geçirilecek

KKTC'nin çevre denizleri ve Türkiye arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğini izlemeye olanak sağlayacak Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'nde imzalar atıldı.

Projeyle, Doğu Akdeniz'de Türk tarafının etkinliğinin arttırılması, bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması, Mavi Vatan’da çıkarların korunması ve KKTC çevre denizleri ile KKTC ve Türkiye arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi amacını taşıyor.

Çalışmalar TC Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

GTH Sisteminin ana bileşeni olan Trafik Gözetleme İstasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için; radar iz verileri, telsiz iletişimi, radyo yön bulucu sistem verileri, meteoroloji verileri, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) verileri, alarm verileri ile ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine (GTHM) gönderilecek.

GTHM'ler GTH alanlarında bulunan merkezlerde yer alıyor. Bu merkezler operasyonel olarak gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliği ile mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirecek.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla Ankara’da JW Marriott Otel'de düzenlenen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi İmza Töreni'nde konuşan TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, deniz platformlarının, son 10 yılda sayısı katlanarak artan kritik milli sistemlerle ve yüzde 80 yerlilik oranlarıyla Türk savunma sanayisinin bayrağını en önlerde taşıdığını söyledi.

Türkiye için Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'nin hem güvenlik hem de ekonomik açıdan, milletin bekası ve milli menfaatlerin ayrılmaz bir parçasını temsil ettiğine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güvenliği, deniz yetki alanlarımızdaki çıkarlarımızın korunması ve küresel güç vizyonumuza katkı sağlanması adına askeri ve ticari yönlerden etkin ve sürdürülebilir deniz gücünün oluşturulması hayati önem taşıyor. Tartışmasız, deniz gücünü oluşturan en önemli faktörlerden biri yerli ve milli ileri teknoloji ile modernize edilmiş Türk Deniz Kuvvetlerinin varlığıdır."

SİSTEM, MERSİN GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ MERKEZİ ÜZERİNDEN İZLENECEK

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi kapsamında, 1 gemi trafik hizmeti merkezi ve 3 trafik gözetleme istasyonu kuracaklarını belirterek, 2 otomatik tanımlama sistemi istasyonunu ve 1 radar istasyonunu da sisteme entegre edeceklerini söyledi.

Sistemin daha önceden kurulan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi üzerinden yedeklenip izleneceğine işaret eden Nacar, şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza verdiğimiz ve vereceğimiz tüm bu milli mühendislik desteklerinin yanı sıra kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer (KBRN) tehditlerine karşı yine milli imkanlarla geliştirdiğimiz ve uçtan uca ileri teknoloji güvenilir çözümler sunan yazılım ürünlerimizle de havalimanı ve demir yolu gibi insanların yoğun bulunduğu kritik tesislerin KBRN korumasını sağlanabileceğimize de inanıyoruz."

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'ne ilişkin, "Bu proje sayesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahilleri artık daha güvenli ve Akdeniz'deki ve Mavi Vatan'daki söz hakkımız daha çok olacak." dedi.

Üstel, Ankara'da JW Marriott Otel'de düzenlenen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi imza töreninde konuştu.

Söz konusu projenin, KKTC için heyecan verici ve önemli bir proje olduğunun altını çizen Üstel, şöyle devam etti:

"Bu proje sayesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahilleri artık daha güvenli ve Akdeniz'deki ve Mavi Vatan'daki söz hakkımız daha çok olacak. Kıyılarımızda ne olup bittiğini, bu projeyle oturduğumuz yerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak üç merkezden, bütün bunları denetleyebileceğiz, görebileceğiz ve izleyebileceğiz. Olası bir tehlike karşısında, bütün bunlardan önceden haberdar olacağız ve zaman zaman denizlerdeki deniz taşımacılığında yaşanan deniz kirliliğinden dolayı da neler olabileceğini görüp, anında müdahale etmiş olacağız. Bütün bunların yanında, bizim gemilerimiz de artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin limanından seyre çıktığı zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne varıncaya kadar kendilerini izlemiş olacağız."

Üstel, "Hemen Akdeniz'in yanı başında, aylardır bir savaş yaşanıyor. Savaştan artık çıktı, soykırım yaşanıyor, kadın, çocuk demeden bombalar altında inim inim insanlar ölüyor. Dünyanın kılı kıpırdamıyor, bir tek anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan her platformda çağrı yaptı; bir an önce barış olsun ve bu insanlık dramına son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Üstel, söz konusu projede bulunmaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye ile yapılan protokollerin KKTC'yi rahatlattığına dikkati çekti.

