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“Deniz ekosistemi açısından tam bir felaket”

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“Deniz ekosistemi açısından tam bir felaket”
 
 
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cemaliye Özverel Ekinci, Suriye’de meydana gelen petrol sızıntısının Kıbrıs kıyılarına ulaşmasının önüne geçilmesi için geç kalınmış olabileceği endişesini dile getirerek, “Deniz ekosistemi açısından tam bir felaket… Hemen uzman bilim insanları ile iki toplumlu kriz masası kurulmalı” dedi.
Ekinci, sızıntı karaya ulaşmadan önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, yıllar önce Kalecik’te meydana gelen petrol sızıntısı neticesinde yaşanan çevre felaketinin temizlenmesinin yıllar sürdüğünü hatırlattı.
Uydu görüntülerinden sızıntının çok geniş bir yayılım gösterdiğinin anlaşıldığını belirten ve Karpaz’dan Protoras’a kadar tüm kıyıyı kapsayabileceği uyarısında bulunan Ekinci, “Bu sorun sadece Kuzey Kıbrıs’ı ilgilendiren bir sorun değil. Güney ile birlikte hareket edilmesi gerekirdi” dedi.
Petrol sızıntısının deniz suyu ve tabanında oluşturacağı kirliliğin deniz ekosistemindeki tüm canlı yaşamında risk teşkil edeceğini belirten Ekinci, uzmanlarla ve iki toplumlu kriz masası kurulması gerektiğini belirtti ve yetkililer tarafından Çevre Mühendisleri Odası ile iletişime geçilmediğini söyledi.
 
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