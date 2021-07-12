Cafe, bar, restoran gibi işyerlerinde denetimler yapıldı

Covid-19 salgını çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, ülke genelinde cafe, bar, restoran/meyhane gibi işyerlerinde denetimler gerçekleştirildi.Girne'de faaliyet gösteren casino ve eğlence mekanlarına önceki gece denetim gerçekleştirildi. Aynı şekilde Lefkoşa’da da denetimler sıklaştırıldı.Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, Çevre Dairesi, Lefkoşa Belediyesine ait zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin görev aldığı denetimlerde, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken işyerleri, bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 971 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 182 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlarından dolayı 24 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullanıp trafik kazası yapan bir araç sürücüsü ise tutuklandı.