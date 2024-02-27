banner913
banner932
“Dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyemeyen milletvekilleri şaibe altındadır”
“Dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyemeyen milletvekilleri şaibe altındadır”
11 0
Paç’a tütünleri veren de tutuklandı
Paç’a tütünleri veren de tutuklandı
11 0
 
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
17 0
Güney Kıbrıs- ABD ittifakı
Güney Kıbrıs- ABD ittifakı
38 0
TDP’de Çeler dönemi
TDP’de Çeler dönemi
15 0
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
30 0
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
24 0
banner1012

“Denetimden taviz verilmeyecek”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ülkenin sahte diplomayla anılmasının ortadan kaldırılması için gereğinin yerine getirileceğini ve eksik düzenlemeler varsa giderileceğini belirtti

banner974
“Denetimden taviz verilmeyecek”
banner971
Mecliste konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yükseköğrenimle ilgili tartışmaların dikkatli ve şeffaf şekilde sürdürülebilmesi gerektiğini söyledi.
Diploma konusunda bakanlıkta yapılan toplantıya işaret ederek, polisi bakanlığa çağırdıklarını kaydeden Çavuşoğlu, polisin araştırmalarını tamamladıktan sonra YÖDAK’ın sürece dahil olmasının konuşulduğunu belirtti. Çavuşoğlu, bu hafta da teknik toplantı yapacaklarını ifade etti.
Nazım Çavuşoğlu, ülkenin sahte diplomayla anılmasının ortadan kaldırılması için gereğinin yerine getirileceğini, eksik düzenlemeler de varsa giderileceğini belirten Eğitim Bakanı, “Denetimden taviz verilmeyecek” dedi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.