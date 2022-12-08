“Değişimin adı biziz”

CTP’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, bölgede değişimin adının kendileri olduğunu söyledi ve “Diğerleri o bölgeyi değiştiremez, dönüştüremez çünkü zihinleri aynıdır ve vizyonları yoktur” dedi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, “Belediyecilik sadece çöp toplayıp su hizmeti vermek değil. Gençlerimize de sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bölge belediyelerinin, ciddi anlamda atıl bırakılmış, sorunlar yumağı haline getirilmiş, altyapısız, üstyapısı planlanmamış, çalışanı huzursuz, adaletin ve eşitliğin olmadığı, su hizmetinin dahi sağlanamadığı, zaman zaman 'her iki belediye anlamında da' çöplerin dahi toplanmadığı bir hale getirildiğinin altını çizen Efendi, bölgeyi planlayarak ileriye taşımak istediklerini vurguladı. Efendi, “İnsanlara hayal satmasınlar. Biz hayal de satmıyoruz. Mesela gidip sit alanına inşaat sözü vermiyoruz” ifadelerini kullandı. Bölgede değişimin adının kendileri olduğuna dikkat çeken Efendi, “Diğerleri o bölgeyi değiştiremez, dönüştüremez çünkü zihinleri aynıdır veya mücadeleleri eksiktir veya vizyonları yoktur” dedi.

“Proje anlamında örnek vermek gerekirse; 'Tepebaşı-Çamlıbel' Bölgesi özelinde bizim bir futbol sahası eksikliğimiz var, bu saha yapılacak” diyen Efendi, bu sahayla birlikte merkezi bir park, yeşil alan, dinlenme alanları olacağını vurguladı. Batı Bölgesi ile ilgili 'Eko-Agro' projelerinin olduğundan da söz eden Efendi, “Her bir köyümüzde ciddi üreticimiz var ve köylerimiz farkı dokulara sahiptir. Eko-Agro Turizmi planlamalıyız” dedi.

